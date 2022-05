A Madrid la musica italiana per la solidarietà all'Ucraina

(ANSA) - MADRID, 23 MAG - Musicisti europei uniti in un grande concerto per manifestare sostegno alle persone colpite dalla guerra in Ucraina e raccogliere fondi benefici: è l'evento in programma oggi, alle ore 19.30 presso il Circolo delle Belle Arti di Madrid.

Organizzato dalla European Union National Institutes for Culture (Eunic), il concerto prevede in scaletta anche musiche dei secoli XVII e XVIII dei compositori Domenico Gabrielli, Giuseppe Maria Dall'Abaco e Arcangelo Corelli, le quali verranno riprodotte dal violoncellista Josetzu Obregón e dalla violinista Silvia Mondino.

Questa parte del concerto è a cura dell'Istituto Italiano di Cultura di Madrid ed i ricavati dell'evento verranno devoluti in beneficenza a Save The Children. (ANSA).