Consolato italiano a Manchester apre al pubblico dal 18 luglio

(ANSA) - LONDRA, 17 MAG - E' prevista per il 18 luglio l'apertura al pubblico del Consolato d'Italia a Manchester, che sarà competente per l'erogazione dei servizi consolari nel nord dell'Inghilterra. E' quanto si legge in una nota pubblicata sul profilo Twitter dell'Ambasciata italiana nel Regno Unito. La circoscrizione comprenderà le contee di Cheshire, Cumbria, Derbyshire, Durham, East Yorkshire, Greater Manchester, Lancashire, Leicestershire, Lincolnshire, Merseyside, North Yorkshire, Northumberland, Nottinghamshire, Rutland, Shropshire, South Yorkshire, Staffordshire, Tyne and Wear, West Midlands, West Yorkshire e l'isola di Man. Da tale data, dunque, i cittadini residenti in quest'area potranno rivolgersi alla nuova sede per le proprie esigenze consolari. Sempre dal 18 luglio, gli uffici consolari onorari di Liverpool, Birmingham, Nottingham e Newcastle-Upon-Tyne ricadranno sotto la competenza del Consolato di Manchester. (ANSA).