Bosnia: a Sarajevo gli sbandieratori di Arezzo

(ANSAmed) - SARAJEVO, 17 MAG - Nell'approssimarsi delle celebrazioni della Festa della Repubblica Italiana, l'Ambasciata d'Italia in Bosnia-Erzegovina ha organizzato l'evento "Gli sbandieratori di Arezzo a Sarajevo", in collaborazione con la Città di Sarajevo e con la Municipalità di Stari Grad.

L'evento avrà luogo domenica 22 maggio alle ore 11:00 presso il Piazzale antistante la Vijećnica, mentre il corteo partirà alle 10:30 da Markale.

Gli sbandieratori di Arezzo sono un'organizzazione di radici antiche nella storia medievale della città toscana, divenuta poi associazione autonoma dal 1960. Grazie all'eleganza, allo stile e al rispetto per la tradizione sono apprezzati e conosciuti in tutto il mondo e propongono esibizioni che integrano componenti atletiche, coreografiche, ritmiche e musicali.

Durante l'evento, gli spettatori avranno la possibilità di ammirare le spettacolari esibizioni degli artisti di Arezzo e assaporare un po' la tradizione del Medio Evo italiano, mischiata ad aspetti artistici e coreografici. (ANSAmed).