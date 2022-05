Usa: ambasciata Italia apre al pubblico per 'EU Open House 2022'

(ANSA) - NEW YORK, 15 MAG - L'Ambasciata d'Italia a Washington ha aperto al pubblico sabato 14 maggio, nell'ambito dell'EU Open House 2022 organizzato in occasione della Giornata dell'Europa. Tradizionalmente tra i principali eventi del mese di maggio nella capitale degli Stati Uniti, l'EU Open House permette ai visitatori di avvicinarsi alla cultura, alla storia e alle tradizioni dei Paesi membri dell'Unione Europea.

Quasi 1800 persone hanno visitato l'Ambasciata d'Italia e hanno potuto apprezzare design contemporaneo, arte e l'eccellenza delle nostre Forze Armate. Ricca anche l'offerta culturale, grazie alla collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura: i visitatori hanno potuto visitare 3CODESIGN, esposizione di oltre 50 oggetti realizzati con materiali riutilizzati e riciclati, oltre a 10 meravigliosi video di pièces di danza con la coreografia di Marco Pelle.

Presenti anche la Georgetown University e l'Università del Maryland con i loro stand che hanno presentato le rispettive offerte di corsi di lingua e letteratura italiana, nonché le varie istituzioni e associazioni come Casa Italiana Language School e Italian Cultural Society, che contribuiscono a diffondere nel territorio della capitale il Cultura e lingua italiana.

Non sono mancate le occasioni per degustare alcuni dei prodotti più tipici della nostra gastronomia, dal gelato di Dolci Gelati, alla pizza di Marra Forni. (ANSA).