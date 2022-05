Ad Amsterdam una conferenza-concerto dedicata a Rosa Genoni

(ANSA) - BRUXELLES, 13 MAG - Una serata dedicata a Rosa Genoni, che nella sua lunga vita (1867-1954) è stata stilista vincitrice del Gran Prix all'Expo di Milano, ma anche attivista contro la guerra, femminista, e giornalista socialista.

L'iniziativa è dell'Istituto italiano di Cultura di Amsterdam e del New Phoenix Ensemble, che dedicano a Genoni il secondo appuntamento del progetto interdisciplinare 'Donne' questa sera.

Ancora poco conosciuta al grande pubblico, Genoni è stata nel 1915 l'unica rappresentante italiana al Congresso internazionale delle donne all'Aja.

La serata avrà come relatrice Raffaella Podreider, scrittrice e nipote di Rosa Genoni, accompagnata dal collettivo di musicisti New Phoenix Ensemble con Letizia Maulà al clarinetto, Sylvia Cempini al violoncello e Aliya Iskhakova al pianoforte.

Il programma 'Donne' è stato premiato dal Ministero per la Cultura olandese e dalla Fondazione di Rotterdam "Droom en Daad" per la carriera e il contributo artistico alla città. (ANSA).