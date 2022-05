A Belgrado la mostra 'Intervista a Pasolini'

(ANSA) - BELGRADO, 13 MAG - In occasione del centenario della nascita dello scrittore e regista Pier Paolo Pasolini l'Ambasciata d'Italia a Belgrado, l'Istituto Italiano di Cultura di Belgrado e l'associazione Viva Comix presentano la mostra "Intervista a Pasolini" di Davide Toffolo.

Saranno esposte oltre 70 tavole dell'omonima graphic novel che l'autore friulano ha realizzato nel 2002 - nota anche come "Pasolini" nell'edizione Rizzoli Lizard del 2015 - e che è stata pubblicata, oltre all'edizione italiana, nelle edizioni francese e spagnola. Saranno presenti inoltre alcuni disegni realizzati da Davide Toffolo in occasione della performance live Pasolini.

Nel libro, Davide Toffolo instaura un colloquio immaginario con un alter ego di Pasolini (un sosia, forse un fantasma): le parole pronunciate dal Pasolini del fumetto derivano effettivamente da saggi, interviste, discorsi autentici dell'intellettuale, venendo a costituire un'introduzione originale e accattivante alla sua riflessione critica e alla produzione saggistica.

La mostra è promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che ne rende possibile la divulgazione presso le proprie sedi estere, e si inserisce nell'ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, destinate ad omaggiare la genialità poliedrica di uno dei più grandi intellettuali del Novecento.

Scrittore, giornalista e saggista, drammaturgo, regista e sceneggiatore cinematografico, ma anche traduttore e pittore, Pasolini ha lasciato una produzione variegata e multiforme, talvolta controversa e sempre profonda osservatrice dei cambiamenti sociali e culturali in atto nell'Italia del secondo dopoguerra.

A suggello della ricorrenza anche un riconoscimento dell'UNESCO: lo scorso 11 novembre, nell'ambito della 41a Conferenza Generale, l'Organizzazione ha approvato l'inserimento del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini nel Programma Anniversari 2022-2023, associandosi così alle celebrazioni. L'inaugurazione della mostra avrà luogo, alla presenza dell'artista Davide Toffolo e della curatrice Paola Bristot, il 18 maggio alle ore 18 presso l'Istituto Italiano di Cultura di Belgrado. La rassegna sarà visitabile fino al 17 giugno.

Il progetto espositivo è ideato da Paola Bristot, docente presso l'Accademia di Belle Arti di Venezia e presidente dell'associazione Viva Comix. "Pasolini - spiega la curatrice - amava i fumetti e nella sua ricerca artistica li aveva usati per la sceneggiatura dello story board del film "La terra vista dalla luna". Per uno scrittore che fa fumetti come Davide Toffolo questo è stato uno dei "ganci" da cui partire per confrontarsi con il poeta friulano. Gli argomenti sono quelli che Pier Paolo Pasolini ha affrontato con grande lucidità intellettuale e illuminazione poetica: il complicato rapporto con il padre, con lo Stato, ma anche la sua passione per il cinema, per le forme di una città e di un popolo di cui ammirava la bellezza antica e originale". (ANSA).