'L'Italia è al fianco del Libano per l'uscita dalla crisi'

(di Lorenzo Trombetta) (ANSAMed) - BEIRUT, 12 MAG - L'Italia rimane vicina al Libano, alle prese con la peggiore crisi finanziaria della sua storia, e sostiene il sofferente paese mediterraneo nel suo percorso di transizione verso una economia produttiva e sostenibile. Così l'ambasciatrice italiana a Beirut, Nicoletta Bombardiere, descrive il ruolo del sistema-Italia in Libano a pochi giorni dalle attese elezioni legislative del 15 maggio.

Bombardiere è la prima donna a ricoprire la carica di ambasciatore nella storia diplomatica dei due paesi. E dal suo ufficio, posto sulla verdeggiante collina di Baabda, da due anni e mezzo osserva Beirut e un intero territorio tradizionalmente molto legato all'Italia, non solo dal punto di vista commerciale e culturale ma anche politico.

L'ambasciatrice ricorda a tal proposito che sin dal palesarsi della crisi nell'autunno del 2019 "l'Italia ha sempre mantenuto il filo del dialogo politico a vari livelli. Siamo ben consapevoli della necessità di adattare la nostra postura di fronte a un contesto che è cambiato e che sta cambiando".

Secondo l'alta rappresentante diplomatica italiana, "il contesto libanese e regionale presenta delle sfide ma anche delle opportunità da cogliere". In tal senso, Bombardiere è convinta che la società libanese abbia "le risorse e le competenze per uscire dalla crisi, per proporre un modello economico e politico non più disfunzionale".

Su questo "il Libano è sostenuto dai suoi numerosi amici nella comunità internazionale. L'Italia è uno di questi", afferma l'ambasciatrice, giunta a Beirut nel pieno della pandemia, i cui effetti hanno accelerato il collasso del paese.

Nelle scorse settimane è stato annunciato il tanto atteso accordo preliminare tra governo di Beirut e il Fondo monetario internazionale (Fmi). L'intesa prevede lo stanziamento di tre miliardi di dollari in quattro anni. A patto che i contestati dirigenti libanesi avviino riforme strutturali in un paese di fatto senza una economia produttiva.

L'ambasciatrice Bombardiere è in costante contatto con esponenti istituzionali libanesi e con rappresentanti di vari segmenti della società: "Nel paese si è ormai diffusa la consapevolezza che per uscire dalla crisi bisognare superare il modello economico rivelatosi fallimentare. E che non c'è alternativa a un accordo con il Fondo monetario internazionale".

"Certamente - afferma - il Libano deve intraprendere un cammino stretto e inevitabile, fatto di misure urgenti e di lungo periodo.

"La transizione è lunga - afferma - ma le forze politiche libanesi vogliono evitare lo scivolamento del paese verso il baratro, anche se restano divise su come farlo".

L'Italia è in prima fila nel sostenere il paese a vari livelli: oltre ai progetti della cooperazione allo sviluppo, missioni imprenditoriali per attivare una serie di partenariati negli ambiti agro-alimentare e delle energie rinnovabili, "settori strategici del paese".

Investire nel capitale umano del Libano è un altro pilastro della strategia italiana, afferma l'ambasciatrice, riferendosi alla volontà di Roma di continuare a rispondere ai crescenti richieste degli studenti libanesi di imparare la lingua e la cultura italiane, e di beneficiare di borse di studio in Italia.

"Attualmente ci sono cinque missioni archeologiche italo-libanesi in Libano", afferma. "Vogliamo continuare a investire nella cultura anche in un contesto di crisi. Non vogliamo essere costretti a scegliere tra gli aiuti umanitari e gli interventi culturali".

Guardando alle imminenti elezioni legislative, l'ambasciatrice è convinta che si tratti di un momento chiave del "graduale processo di transizione: non è vero che non serviranno a nulla, così come non è corretto pensare che cambieranno tutto". (ANSAMed).