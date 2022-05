Libri: dalla Spagna un nuovo appassionato sguardo su Roma

(ANSA) - MADRID, 12 MAG - JUAN CLAUDIO DE RAMÓN, 'ROMA DESORDENADA' (SIRUELA, PP. 342, EURO 21,80). È la Roma "di chi la percorre a piedi" quella ha conosciuto Juan Claudio de Ramón, 40enne diplomatico spagnolo che, benché a suo malincuore abbia dovuto lasciarla, della 'città eterna' conserva un ricordo appassionato e colmo "di felicità". E a due anni dal suo rientro a Madrid, in Spagna è ora uscito 'Roma Disordinata', mosaico variegato composto da De Ramón un po' alla volta, nel corso della permanenza nella capitale in qualità di funzionario presso l'ambasciata del Paese iberico, e dopo il ritorno in patria. Uno sguardo maturato — dice lui stesso — innanzitutto come "spagnolo", nel corso dei cinque anni vissuti nella capitale. Ma anche come "europeo che a Roma scopre tutto ciò che interessa a un europeo". E poi come un "curioso".

Curiosità, sostiene l'ambasciatore italiano a Madrid Riccardo Guariglia — il quale, dopo aver ricevuto una lettera di De Ramón, ha voluto ospitare una presentazione in anteprima di 'Roma Disordinata' — che è anche caratteristica "importante" di un buon diplomatico. Necessaria per comprendere davvero il Paese in cui è chiamato a rappresentare il proprio. E che inoltre, nel caso di questo scrittore madrileno, ha permesso di portare alla luce un'opera che "trabocca di amore" per la capitale italiana.

Il risultato, conclude la giornalista e scrittrice venezuelana Karina Sainz Borgo, incaricata oggi di condurre un dialogo di presentazione dell'opera con De Ramón, è un libro che "è come un umanismo che accompagna la città". Un percorso che va avanti e indietro nel tempo e nello spazio, mostrando al pubblico spagnolo una Roma allo stesso tempo familiare e sconosciutissima. (ANSA).