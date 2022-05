Venezuela: concorso Fare Cinema, iscrizioni prorogate di 72 ore

(ANSA) - CARACAS, 11 MAG - L'Ambasciata d'Italia in Venezuela ha comunicato oggi che prolungherà di ulteriori 72 ore il termine per l'iscrizione al III Concorso di Cortometraggi "Fare Cinema" che vuole rendere omaggio alla memoria e all'eredità della comunità italiana In Venezuela.

"In risposta a molteplici richieste, il concorso di cortometraggi "Fare Cinema El Inmigrante Italiano" estende il suo periodo di registrazione di 72 ore", ha detto l'ambasciata attraverso il suo account Twitter. Gli interessati a partecipare al concorso, che quest'anno è dedicato alla cultura italiana dell'arte, la cucina e la scienza nella realtà venezuelana, potranno candidarsi "fino a venerdì 13 maggio 2022" compilando un modulo online.

Il concorso patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ideato per premiare l'industria cinematografica nel mondo, viene organizzato dall'Ambasciata d'Italia in Venezuela, dal Consolato Generale d'Italia a Caracas, dal Consolato d'Italia a Maracaibo, dall'Istituto Italiano di Cultura di Caracas, dal Comitato degli Italiani all'Estero (COM.IT.ES), dall'Agenzia ICE (Agenzia per la Promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane), la Camera di Commercio Italo-Venezuelana (CAVENIT), la Società Dante Alighieri di Maracay e il Centro Trasnocho Cultural.

Secondo il regolamento del concorso, i cortometraggi dei generi documentario, fiction o animazione devono avere una durata compresa tra i sei e gli otto minuti, e pubblicati sulla piattaforma YouTube, in modalità nascosta e in formato HD (1920 x 1080 px).

Il verdetto della giuria sarà emesso il 4 giugno 2022. I primi tre premi saranno rispettivamente di 3.000, 2.000 e 1.000 dollari, e verranno assegnati a cortometraggi realizzati dai partecipanti maggiori di 18 anni, di qualsiasi nazionalità, con residenza legale in Venezuela di almeno due anni. Inoltre, ci sarà un premio di 1.000 dollari alla categoria "Giovani Talenti", per i partecipanti con un'età compresa dai 14 ai 18 anni. (ANSA).