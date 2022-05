Trieste celebra James Joyce a Vienna

(ANSA) - BOLZANO, 11 MAG - "Da sempre Trieste è una meta tra le più amate dai visitatori austriaci e questo omaggio a James Joyce da parte della città dove il grande scrittore irlandese ha a lungo vissuto e scritto, è un'occasione in più per venire a visitarla e conoscere gli eventi organizzati in suo onore". Così l'ambasciatore Stefano Beltrame ha aperto la presentazione a Vienna del programma dei festeggiamenti giuliani del Bloom's Day 2022. All'evento hanno partecipato anche l'ambasciatore irlandese Eoin O'Leary, il direttore del Museo di Joyce di Trieste, Riccardo Cepach, Sandra Battigaglia di Promoturismo Friuli Venezia Giulia ed il direttore dell'ufficio Neit di Vienna Andrea Colonnelli.

Tutto il mondo omaggia il grande scrittore irlandese il 16 giugno, la data in cui si svolge il suo romanzo di culto "Ulisse". Il fulcro delle celebrazioni è naturalmente a Dublino, ma il Bloom's Day si festeggia anche a Trieste, dove a Joyce ha vissuto e scritto, integrandosi negli ambienti culturali della città e dove c'è un museo a lui dedicato. (ANSA).