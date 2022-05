Sequi al 'True Italian Experience' organizzato da ITA Airways

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciatore Ettore Francesco Sequi, è intervenuto alla presentazione di 'True Italian Experience', organizzata da ITA Airways.

"Promuovere l'Italia come destinazione privilegiata per i turisti stranieri è una priorità della diplomazia economica e commerciale della Farnesina - ha dichiarato Sequi -. Il nostro obiettivo è dare un contributo concreto per sostenere le centinaia di migliaia di imprese private e di famiglie che vivono dei proventi di questo settore".

'True Italian Experience', attraverso una piattaforma digitale cui partecipano i principali attori della filiera turistica - si legga in una nota della Farnesina - offrirà al settore del turismo una strategia di promozione e marketing 'su misura' per tutti i visitatori stranieri interessati alle destinazioni e ai territori italiani. L'obiettivo del progetto è rilanciare l'immagine dell'Italia, il Made in Italy e aumentare i flussi turistici, puntando sul turismo di prossimità e su quello internazionale.

La promozione dell'Italia come destinazione turistica è tra le finalità della strategia integrata di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane voluta dal Ministro Di Maio e delineata nel Patto per l'Export. (ANSA).