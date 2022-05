Parte un ciclo italo-spagnolo di musica e danza online

(ANSA) - MADRID, 11 MAG - Unire virtualmente artisti spagnoli e italiani, sconosciuti gli uni agli altri, per lavorare insieme su progetti di musica e danza e riprodurli a distanza, online: è l'iniziativa presentata dall'Istituto Italiano di Cultura (Iic) di Madrid, al via da domani alle 20 con la riproduzione in streaming del primo di tre spettacoli.

"È un'idea nata l'anno scorso, come risposta alla crisi della pandemia", ha spiegato la direttrice dell'Iic, Marialuisa Pappalardo, "una formula innovativa per continuare a fare cultura". Il successo della prima edizione, ha aggiunto, è stato tale che c'è stata la volontà di organizzare un secondo ciclo, anche perché, nel frattempo, "il pubblico si è abituato a questo tipo di prodotti".

Il primo spettacolo messo a punto è un concerto, frutto dell'incontro tra la flautista María Toro, specializzata in musiche popolari spagnole come il flamenco, e il musicista italiano Daniele Di Bonaventura.

Il repertorio preparato, ha spiegato Toro stessa, è composto da brani della tradizione flamenca, di quella della Galizia e di quella popolare italiana. Lo show musicale, di cui è stato mostrato un estratto alla stampa, verrà trasmesso online su YouTube e Vimeo. "Nel processo di registrazione è sembrato che fossimo insieme", ha affermato l'artista spagnola, "rimane perfettamente dimostrato il potere che ha la musica. "Ê stata un'esperienza straordinaria", ha detto da parte sua il musicista italiano, collegato in streaming.

Nel secondo spettacolo, andranno in scena la compagnia di danza basca Kukai Dantza, la ballerina italiana Valentina Pedica e i musicisti italiani Alberto Morelli e Stefano Scarani. Il terzo sarà un concerto della cantante Emilia Zamuner ed il musicista Raul Rodríguez. (ANSA).