Al via treni veloci Atene-Salonicco, grazie a società gruppo Fs

(ANSAmed) - ROMA, 11 MAG - A partire da domenica 15 maggio l'utilizzo dei treni ETR470 di TrainOSE, l'operatore ferroviario ellenico controllato dal 2017 dal Gruppo FS Italiane, consentirà per la prima volta di coprire la distanza tra Atene e Salonicco in meno di 4 ore.

"Siamo molto soddisfatti di questa novità", ha dichiarato l'Ambasciatrice d'Italia in Grecia Patrizia Falcinelli.

"Si tratta di uno sviluppo che, avvicinando ulteriormente la Grecia settentrionale a quella meridionale, aumenta la connettività del Paese. Grazie all'intenso e proficuo dialogo tra il gruppo italiano e le Autorità greche - ha proseguito l'Ambasciatrice - è stato possibile raggiungere un risultato che migliora la qualità del servizio a favore del pubblico e delle imprese greche e conferma l'assoluto livello dei rapporti economico-commerciali tra Italia e Grecia". (ANSAmed).