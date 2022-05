Ucraina: ambasciatori 27 Paesi Ue in Usa insieme per prima volta

(ANSA) - WASHINGTON, 09 MAG - Per la prima volta gli ambasciatori a Washington dei 27 Paesi membri della Ue, tra cui l'italiana Mariangela Zappia, si sono riuniti insieme, in occasione della consegna da parte della delegazione dell'Unione europea negli Stati Uniti del primo 'Transatlantic Bridge award' a tre americani distinti per il loro contributo al rafforzamento delle relazioni transatlantiche.

La cerimonia, programmata per l'Europe day, ha assunto un significato particolare per il conflitto in corso in Ucraina, proiettando una immagine di unità e sintonia tra Ue e Usa. "La risposta unita degli alleati all'aggressione di Putin in Ucraina ha ancora una volta sottolineato la duratura importanza dei valori condivisi della partnership transatlantica", ha commentato l'ambasciatore della Ue Stavros Lambrinidis, che ha ospitato nella sua residenza la cerimonia di conferimento del riconoscimento, alla presenza di diplomatici, giornalisti, dirigenti d'azienda e parlamentari americani. Per l'occasione sono stati intonati gli inni della Ue e degli Stati Uniti.

I premiati sono il giudice dimissionario della Corte Suprema Stephen Breyer, Deborah Rutter, presidente del Kennedy Center for the Performing Arts, e José Andrés, chef fondatore di World Central Kitchen (non-profit che fornisce pasti nei disastri).

