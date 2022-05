Giornata dell'Europa, in Serbia domani celebrazione a Novi Sad

(ANSAmed) - BELGRADO, 08 MAG - In occasione della Giornata dell'Europa, che si celebra il 9 maggio, la Delegazione dell'Unione Europea in Serbia organizza una grande manifestazione che avrà luogo domani a Novi Sad, Capitale Europea della Cultura 2022, presso la Piazza della Libertà, dalle ore 17 alle ore 22.

In programma - ha riferito l'Ambasciata d'Italia a Belgrado - un vero e proprio "festival europeo": una serie di attività che vedranno coinvolti 17 Stati Membri dell'Unione Europea, la Delegazione dell'Unione Europea in Serbia e il Ministero dell'Integrazione Europea della Serbia. Quiz, giochi per bambini, un programma musicale offerto dagli Stati Membri dell'Unione Europea partecipanti: queste sono solo alcune delle attività previste per celebrare la Giornata dell'Europa. In questa cornice, la Delegazione dell'Unione Europea in Serbia lancerà inoltre la campagna di comunicazione multimediale "Better Together", creata con lo scopo di promuovere i valori europei e che interesserà per sei settimane tutto il territorio serbo. A concludere la manifestazione il concerto della Western Balkans Youth Orchestra - 60 giovani musicisti dei Balcani occidentali affiancati da alcuni artisti serbi: Bilja Krstić, Zoe Kida Frajle, Ivana Peters, Kiki Lesandrić, Ana Stanić, Stevan Karanac, Dobri ljudi.

L'Ambasciata d'Italia a Belgrado e l'Istituto Italiano di Cultura (IIC) di Belgrado prenderanno parte alle celebrazioni con un proprio stand presso il quale verranno proiettati video di promozione dell'Italia e dove sarà disponibile materiale informativo riguardante le attività dell'Istituto Italiano di Cultura di Belgrado. I visitatori potranno inoltre partecipare a un quiz che "misurerà" la loro conoscenza dell'Italia: in palio un voucher per un corso di lingua italiana gratis offerto dall'Istituto Italiano di Cultura di Belgrado. In programma anche la performance musicale del cantante Mattia Zanatta. Le celebrazioni della Giornata dell'Europa faranno tappa anche a Belgrado (Kalemegdan) il 14 maggio, dalle ore 12 alle ore 15.

La Giornata dell'Europa celebra la pace e l'unità in Europa.

La data segna l'anniversario della storica dichiarazione del 9 maggio 1950, rilasciata dall'allora Ministro degli Esteri francese Robert Schuman, che espose l'idea di una nuova forma di collaborazione politica in Europa, che avrebbe reso impensabile la guerra tra nazioni europee. La dichiarazione Schuman viene considerata il primo passo verso la costituzione di quella che è oggi l'Unione Europea. (ANSAmed).