Uruguay: la moda italiana per formare nuovi talenti

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - L'Ambasciata d'Italia, insieme a Istituto Marangoni e Moweek, ha organizzato l'evento intitolato "La moda italiana e i nuovi stilisti uruguaiani. Collaborazioni e formazione", con l'obiettivo di presentare la moda italiana presente in Uruguay e promuovere la formazione in Italia di nuovi talenti uruguaiani. Le caratteristiche dello stile e la qualità dei prodotti italiani, nonché la vocazione a condividere le tradizioni e le competenze acquisite negli anni, hanno contraddistinto la presentazione di modelli di alcuni dei più rinomati marchi italiani: Valentino, Versace, Cavalli, Missoni e Volantis.

È stato inoltre presentato il progetto "Estrella" della designer uruguaiana Amalia Branáa, formatasi a Milano presso l'Istituto Marangoni, e sono stati esposti alcuni dei lavori dei giovani uruguaiani vincitori del concorso NABA & Moweek Edition 2019 e 2021: Martín González e Gala Vila, che a breve riprenderanno la loro formazione in Italia. (ANSA).