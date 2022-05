Italia-Albania: accordo su promozione sport per giovani disabili

(ANSA) - TIRANA, 04 MAG - L'Associazione italiana Sport e Società Progetto Filippide, che da 20 anni svolge attività di allenamento e preparazione a competizioni sportive con soggetti autistici e con sindromi rare ad esso correlate, offrira' la propria esperienza anche all'Albania. Sotto gli auspici dell'Ambasciata d'Italia a Tirana, e' stato firmato oggi nella capitale albanese il Protocollo d'Intesa tra l'Associazione Filippide e il ministero albanese della Salute e Tutela sociale e quello dell'Istruzione e dello Sport. L'intesa mira a creare un'importante partnership tra Italia e Albania anche in campo sociale e in materia di inclusione delle fasce più deboli della popolazione, facilitando il trasferimento in Albania del know-how e dell'expertise ormai acquisiti dall'Associazione per promuovere lo sport come efficace strumento riabilitativo e terapeutico.

"L'Italia e l'Albania sono due popoli fratelli e tra fratelli si cerca di costruire qualcosa, qualcosa a cui pensare, che un bambino albanese non è differente da un bambino italiano", ha ribadito il presidente dell'Associazione Filippide, Nicola Pintus.

L'ambasciatore italiano Fabrizio Bucci ha fatto sapere che "con questo documento parte oggi un percorso nel cui ambito sono previste tante iniziative, tra cui una piccola maratona "Run for Autism" che sarà inserita tra le tante iniziative che saranno organizzate in occasione della Settimana dell'Italia, nei primi giorni di giugno".

La maratona, che si svolgera' presso il Grande Parco di Tirana, e' una manifestazione già predisposta dall'Associazione in tutta Europa e che ora si sposterà in Albania, per contare sulla partecipazione di atleti affetti da autismo e altre forme di disabilità mentali. (ANSA).