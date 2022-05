Ambasciata d'Italia a Berlino: evento Hospitality Investment

(ANSA) - BERLINO, 04 MAG - Questa sera l'Ambasciata d'Italia a Berlino ospita, in collaborazione con Confindustria Alberghi (AICA) e ICE, un evento di networking in occasione dell'International Hospitality Investment Forum (IHIF), il principale appuntamento in Europa e tra i primi a livello internazionale, dedicato agli investimenti nel settore alberghiero.

Tra i partecipanti, il presidente dell'ENIT Giorgio Palmucci, la dott.ssa Maria Carmela Colaiacovo di AICA, nonché numerosi investitori stranieri ed espositori italiani, venuti a Berlino in occasione dell'IHIF. La presenza italiana al Forum è cresciuta negli ultimi anni, a conferma dell'evoluzione dell'offerta turistica nel nostro Paese e della crescente attenzione con cui gli investitori guardano all'Italia.

"La connessione che Berlino offre in questo campo non ha eguali", ha evidenziato l'ambasciatore Armando Varricchio, ricordando che dal 9 al 13 marzo si è svolta la Fiera Internazionale del Turismo (ITB Berlin), la più importante fiera B2B dedicata al turismo in Germania, con la partecipazione virtuale del ministro del Turismo Massimo Garavaglia.

"Si tratta di un settore strategico per il Paese, con importanti spazi di ulteriore crescita, colpito molto duramente dalla pandemia e ora anche dalle conseguenze della guerra, ma che vuole e può ripartire come evidenziato dalle numerose presenze al Forum in questi giorni che guardano alla ripresa con fiducia", ha affermato il capo missione. "Il turismo è anche un potente veicolo di promozione degli investimenti che incrementa il già molto significativo stock di investimenti in entrambi i paesi che ha raggiunto nel 2020 l'importo di 70 miliardi di euro", ha proseguito l'ambasciatore, ricordando che prima della pandemia il turismo, di cui l'industria alberghiera - prima in Europa per numero di strutture e camere - è la principale componente, valeva il 13% del Pil e circa il 9% dell'occupazione.

"I turisti tedeschi sono fondamentali per noi, e non amano solo il Lago di Garda, ma tutta l'Italia, soprattutto le Regioni del Nord", ha osservato l'ambasciatore Varricchio, sottolineando che la Germania è il primo paese in Italia per presenza e spesa turistica. (ANSA).