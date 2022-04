Museion porta 'Techno Humanities' a Berlino

(ANSA) - BERLINO, 30 APR - Il significato della musica Techno, rivisto "al di là della sua definizione di subcultura e della sua dimensione commerciale", nella possibilità di leggerla come uno strumento che permette "di analizzare la condizione umana e l'ordine sociale contemporanei". È l'obiettivo di "Techno Humanities", un progetto triennale (2021-2023) avviato da Bart van der Heide, direttore del Museion di Bolzano, da lui stesso presentato oggi nella sede dell'ambasciata italiana, guidata dall'ambasciatore Armando Varricchio, nell'ambito del Berlin Gallery Weekend.

"La musica techno è profondamente ancorata alla storia e all'identità di Berlino. Negli anni '90 la musica techno è stata uno dei soundtrack, che hanno accompagnato e guidato la riunificazione culturale della città", ha ricordato Varricchio, aprendo l'evento. "Cultura, musica e arte - ha concluso - hanno il potere di superare le divisioni imposte dalla politica e le ferite inflitte dalla storia. Questo è il messaggio arrivato dalla Berlino degli anni '90. E questo messaggio risuona oggi più importante che mai, dal momento che stiamo vivendo di nuovo in un tempo di guerra e dure divisioni". Il progetto si compone della mostra collettiva internazionale "Techno", da poco conclusasi, da un day rave e del "Techno Reader", un'antologia di testi su techno e globalizzazione che sarà distribuita in anteprima nella sede diplomatica. Van der Heide ha ricordato la particolare attenzione riservata a questo genere di musica in Alto Adige. "Grazie all'ambasciata d'Italia facciamo questa presentazione a Berlino, perché qui la techno è già pienamente integrata con il tessuto economico, ecologico e sociale della città", ha aggiunto. Il "Gallery weekend" è un'iniziativa unica nel suo genere, un festival diffuso in cui pubblico e privato, galleristi e artisti, insieme permettono alla cittadinanza la fruizione dell'arte. (ANSA).