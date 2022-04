India, mostra 'Vita Nova' a Istituto Cultura Delhi

(ANSA) - NEW DELHI, 30 APR - Apre oggi a New Delhi la India Art Fair, una delle più grandi manifestazioni sull'arte contemporanea dell'Asia: per l'occasione, l'Istituto Italiano di Cultura, in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia, ha allestito presso la sua sede la mostra Vita Nova, visitabile fino al 30 maggio.

Ispirata all'opera di Dante, e curata da Myna Mukherjee e Davide Quadrio, neo-direttore del museo torinese Mao, Vita Nova espone lavori di sei artisti indiani e italiani, tra cui Andrea Anastasio, coinvolti dal filo conduttore di una capacità manuale che realizza oggetti a metà tra arte, design, artigianato contemporaneo, usando metalli, ceramica, ricami, ritagli su carta, cartone, legno.

La mostra è stata inaugurata ieri sera dall'Ambasciatore Vincenzo de Luca e da Andrea Baldi, direttore dell'Istituto; entrambi hanno enfatizzato la sorprendente conoscenza e passione per la letteratura dantesca riscontrata in India.

Un animato party ha visto la partecipazione di personalità della scena artistica della capitale. Hazina Francia, artista italiana di origine indiana si è esibita nel suo show "Tadleeh", nel quale gioca con la voce su sonorità elettroniche. (ANSA).