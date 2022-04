Giornata ricerca italiana, in Uruguay 'Dialoghi antartici'

(ANSA) - MONTEVIDEO, 28 APR - Si è svolta a Montevideo la conferenza 'Dialoghi Antartici. La ricerca scientifica odierna nelle basi di Italia e Uruguay', organizzata dall'ambasciata d'Italia con la collaborazione della Rete italiana dei professori e ricercatori in Uruguay, una iniziativa concepita nell'ambito della 5/a edizione della Giornata della ricerca italiana nel mondo.

L'evento, riferisce un comunicato, "ha permesso al pubblico di conoscere l'impegno scientifico e logistico dell'Italia e dell'Uruguay nelle loro rispettive basi in Antartide e di approfondire in particolare il tema dell'inquinamento da microplastiche, che sempre più preoccupa la comunità scientifica internazionale".

Durante il dibattito sono inoltre state illustrate le possibilità di formazione degli studenti e ricercatori nel settore degli studi antartici offerti dalle università dei due Paesi.

Alla conferenza, aperta dal saluto dell'ambasciatore Giovanni Battista Iannuzzi, hanno partecipato come relatori il presidente dell'Istituto antartico uruguaiano, generale Fernando Colina, il presidente della Commissione scientifica nazionale italiana per l'Antartide, Prof. Silvano Onofri, i professori Juan Pablo Lozoya e Juan Cristina della Universidad de la República, la Professoressa Ilaria Corsi dell'Università di Siena, il prof.

Carlo Barbante dell'Università Ca' Foscari di Venezia e la Dottoressa Marina Cavallini della Conferenza dei rettori delle Università italiane.

L'evento, cui i relatori italiani hanno partecipato in videoconferenza, è stato trasmesso in streaming e la registrazione sarà disponibile sul canale YouTube dell'Ambasciata d'Italia a Montevideo. (ANSA).