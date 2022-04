25 Aprile: Madrid, Liberazione ricordata alla Scuola italiana

(ANSA) - MADRID, 26 APR - Letture di testi letterari risalenti a diversi periodi storici e riflessioni sul significato della festa della Liberazione con riferimenti al momento attuale, in particolare alla guerra in Ucraina: sono questi gli elementi principali della commemorazione del 25 aprile tenutasi presso la Scuola Italiana di Madrid, che ha avuto come protagonisti gli alunni delle classi quarte.

Prima delle letture curate dagli studenti — con testi di Zanzotto, Pavese, Sallustio, Erasmo da Rotterdam, Quasimodo — è intervenuto con un discorso l'ambasciatore italiano in Spagna, Riccardo Guariglia. "Nelle ultime settimane è tornata d'attualità quella nozione di libertà che i nostri padri costituenti hanno perseguito", ha detto, "nel momento storico attuale, non possiamo non rivendicare con forza l'importanza della convivenza pacifica tra tutti i popoli e il divieto dell'uso della forza come mezzo di soluzione delle controversie internazionali". Guariglia ha anche citato discorsi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del premier Mario Draghi pronunciati in occasione del 25 aprile.

La commemorazione è stato organizzato dal Comitato degli Italiani all'Estero (Comites) di Madrid. (ANSA).