'Obiettivo India 2022', guida per imprese italiane

(ANSA) - NEW DELHI, 25 APR - È stata presentata dall'India con un webinar "Obiettivo India 2022 - Una guida per le imprese", curata dall'Ambasciata d'Italia a New Delhi, in collaborazione con l'Agenzia ICE, la Camera di Commercio Indo-Italiana, Sace e CDP Business Matching.

Il webinar è stato aperto dall'Ambasciatore d'Italia in India Vincenzo de Luca e dal Presidente dell'Ice Carlo Ferro.

La guida è uno strumento a beneficio delle imprese italiane, che fare il punto sull'economia indiana e le sue prospettive, sugli sviluppi come della partnership bilaterale e sulla gamma di servizi offerti dal Sistema Italia.

Una versione digitale della guida è disponibile a questo link: https://ambnewdelhi.esteri.it/.../obiettivo_india_2022...

