Gastronomia: fiera a Madrid, ministro visita 'l'Area Italia'

(ANSA) - MADRID, 25 APR - Il ministro dell'Agricultura, della Pesca e dell'Alimentazione spagnolo, Luis Planas, ha partecipato in mattinata all'inaugurazione dello spazio riservato all'Italia per "Salón Gourmets" — la principale fiera spagnola dedicata alla "gastronomia di qualità" —, che ha aperto i battenti oggi a Madrid. Lo rende noto la Camera di commercio e industria italiana per la Spagna.

Accompagnato dall'ambasciatore italiano Riccardo Guariglia e altri rappresentanti istituzionali, Planes ha presenziato il taglio del nastro tricolore preparato per simboleggiare l'inizio dell'evento. Per l'edizione di quest'anno, 14 aziende italiane espongono i propri prodotti in un'area riservata alla Penisola.

La fiera è in corso presso l'area per congressi di Madrid Ifema, e si chiuderà il prossimo 28 aprile. (ANSA).