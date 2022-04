Cambogia: Italia dona un milione di vaccini anti-Covid

(ANSA) - BANGKOK, 25 APR - L'Italia ha donato oggi oltre un milione di vaccini anti-Covid AstraZeneca alla Cambogia, in una cerimonia a Phnom Penh in cui l'ambasciatore italiano in Thailandia, Lorenzo Galanti, ha consegnato la donazione alla presenza del primo ministro cambogiano Hun Sen.

L'iniziativa italiana, per la quale Hun Sen si è detto grato, è parte degli impegni assunti durante la presidenza italiana del G20. Avendo vaccinato con doppia dose oltre il 93 per cento della popolazione, Hun Sen ha fatto capire che le autorità di Phnom Penh utilizzeranno i vaccini donati dall'Italia nella somministrazione della terza dose alla parte di popolazione che non l'ha ancora ricevuta.

Sottolineando l'amicizia tra i due Paesi, l'ambasciatore Galanti ha espresso la volontà italiana di approfondire la cooperazione con la Cambogia anche in altri campi, dallo sviluppo sostenibile allo sminamento degli ordigni ancora presenti dalla guerra civile che ha dilaniato il Paese fino ai primi anni Novanta.

La cooperazione tra Italia e Cambogia avviene nel quadro del partenariato di sviluppo tra l'Italia e l'ASEAN, l'organizzazione dei 10 Paesi del Sud-est asiatico di cui la Cambogia esercita quest'anno la presidenza di turno. (ANSA).