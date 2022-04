Usa:convegno Ambasciata Italia su pandemia,scienza e vaccini

(ANSA) - WASHINGTON, 22 APR - La pandemia di Covid-19, il ruolo centrale della scienza nella preparazione alle sfide globali del nostro tempo, la forte collaborazione Italia-Usa su scienza, tecnologia e innovazione: sono questi i temi discussi al convegno tenutosi all' Ambasciata d'Italia negli Stati Uniti in occasione della 'Giornata della Ricerca".

Un incontro di alto livello a cui ha partecipato, tra gli altri, la scienziata italiana candidata al Nobel per la pace Maria Elena Bottazzi. L'incontro - dal titolo 'Covid-19 Pandemic: Present and future challenges. Role of Science, Technology & Diplomacy in pandemic response and preparedness' - è stato organizzato in collaborazione con il Science Diplomats Club di Washington. "Oggi celebriamo la ricerca scientifica italiana, ma soprattutto celebriamo la scienza e la sua centralità per affrontare le sfide globali dell'umanità, come ha dimostrato da ultimo la pandemia di Covid-19", ha sottolineato l'Ambasciatrice Mariangela Zappia in apertura dell'evento. Zappia ha ricordato che "la pandemia non è finita: nessuno è al sicuro finché tutti non sono al sicuro; ragion per cui è necessario un approccio globale incentrato sulla ricerca di nuovi vaccini e su una distribuzione globale equa di vaccini e trattamenti".

Tra gli intervenuti - dopo l' Ammiraglio Rachel L. Levine, vice-ministro del Dipartimento della Salute, medico pediatra, ricercatrice, esperta di salute pubblica - ci sono stati scienziati italiani di alto livello. Tra questi la candidata italiana al Nobel per la Pace, Maria Elena Bottazzi, microbiologa e professore di biologia del Baylor college of medicine. Bottazzi ha sviluppato un vaccino anti-Covid senza chiederne il brevetto e si è impegnata per la ricerca di una equa distribuzione dei vaccini e per la rimozione delle barriere di proprietà intellettuale.

Alessandro Sette, del 'La Jolla Institute for Immunology', ha parlato della risposta immunitaria ai vaccini e delle nuove prospettive vaccinali per le possibili varianti del Covid-19.

Durante l'evento è stato presentato il Gruppo appena creato per l'area di Washington-Maryland e Virginia della 'Fondazione degli scienziati e professori italiani in America'. Per la Giornata della Ricerca italiana nel mondo, la rete consolare italiana negli Usa ha organizzato una serie di eventi mirati in tutto il Paese, anche in collaborazione con prestigiose istituzioni Usa quali l'Università di Harvard, a Boston), il Metropolitan Museum di New York, il California Institute of Technology (Caltech) di Los Angeles, l'università di Chicago. (ANSA).