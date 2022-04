Italia-Bulgaria: l'ambasciatrice Zarra incontra ministro Energia

(ANSA) - SOFIA, 21 APR - L'Ambasciatrice d'Italia in Bulgaria Giuseppina Zarra ha incontrato oggi il ministro per l'Energia Aleksandar Nikolov. Nel corso del colloquio - ha riferito l'Ambasciata in una nota - sono in particolare state approfondite le nuove prospettive di cooperazione alla luce dei programmi d'investimento previsti dai Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza dei due Paesi, con particolare riferimento al settore strategico dell'energia, alla sua produzione, alle infrastrutture di distribuzione e alle fonti di approvvigionamento, in considerazione anche del forte impatto sul settore, causato dall'aggressione militare russa in Ucraina.

Sono state inoltre esaminate le prospettive di collaborazione nei settori innovativi dell'idrogeno e dell'utilizzo delle fonti elettriche per i trasporti e la produzione industriale, per sostenere le sinergie industriali e nell'ambito dei programmi di ricerca e sviluppo in essere tra i due Paesi. (ANSA).