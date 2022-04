Giornata della Terra, iniziative Ambasciata Italia in Bosnia

(ANSAmed) - SARAJEVO, 21 APR - Tra il 20 e il 23 aprile 2022, in occasione della Giornata della Terra, più di 350 giovani della Rete Verde della Bosnia-Erzegovina ("Zelena mreža") prenderanno parte ad iniziative a carattere ecologico (piantumazione di alberi, raccolta di rifiuti dall'ambiente, conferenze su temi legati alla protezione ambientale etc) a Bijeljina, Kladanj, Bihać, Čitluk, Laktaši, Mostar, Konjic e Vareš.

La Rete Verde è un progetto nato nel 2021 su iniziativa dell'ambasciata d'Italia a Sarajevo, portato avanti in collaborazione con UNDP (il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo), organizzazioni non governative locali ed italiane attive in Bosnia-Erzegovina come CISP, Re.te. e il CIHEAM di Bari.

L'Ambasciatore d'Italia in Bosnia-Erzegovina, Marco Di Ruzza, esprimendo sostegno a tali iniziative, ha sottolineato che "per il secondo anno consecutivo l'Ambasciata d'Italia celebra la Giornata della Terra con più di 300 giovani volontari e attivisti provenienti da tutte le parti della Bosnia-Erzegovina, grazie alla nostra partnership con il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite e alla collaborazione instaurata con organizzazioni locali ed italiane". "Abbiamo promosso questa iniziativa lo scorso anno - ha aggiunto l'Ambasciatorene - nell'ambito della co-presidenza italiana del Cop26 e chiamato questo gruppo di amici devoti e appassionati "Zelena mreža", per sottolineare l'intento di costruire e rafforzare una rete di giovani impegnati in tutto il Paese. L'entusiasmo, la dedizione e l'energia di cui siamo stati testimoni sono le ragioni che ci hanno portato a continuare e rafforzare questa idea. Attraverso questo progetto,l'Italia intende inoltre promuovere gli scambi e la mobilità interna di gruppi di giovani provenienti da diverse comunità all'interno del Paese, contribuendo in tal modo al processo di riconciliazione nazionale".

Come componente integrante della sua programmazione, e in collaborazione con il governo italiano, UNDP BiH continua a impegnarsi a sostenere la protezione ambientale, nonché a promuovere un maggiore coinvolgimento dei giovani nella protezione dell'ambiente e nell'affrontare i cambiamenti climatici. Coinvolgere i giovani nel dialogo e nelle azioni intercomunitarie, con giovani di diversa estrazione, è anche essenziale per preparare un futuro stabile, pacifico e prospero in Bosnia-Erzegovina.

La partnership tra Ambasciata d'Italia a Sarajevo e UNDP BiH va dunque avanti in modo intenso e proficuo declinandosi in molte altre iniziative, oltre alla Rete Verde, tra cui i progetti Via Dinarica e Bridge, che mirano rispettivamente alla valorizzazione del patrimonio naturalistico della Bosnia-Erzegovina in chiave di turismo sostenibile ed al coinvolgimento delle generazioni più giovani in attività ricreative e culturali a sfondo ambientale: uno sforzo corale per contribuire ai processi di riconciliazione e dialogo interetnico specie tra i giovani. (ANSAmed).