Kenya: Italia e Onu insieme contro la violenza sulle donne

(ANSA) - IL CAIRO, 13 APR - E' stato firmato un accordo fra Italia e "UNWomen", l'ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile, al fine di attuare in Kenya la terza fase di un progetto volto a tutelare le donne e le ragazze durante la prossima tornata elettorale, una fase in cui nel Paese dell'Africa orientale di solito aumentano gli abusi, dalle molestie agli stupri.

L'intesa, precisa un comunicato, è stata sottoscritta dall'Ambasciatore d'Italia in Kenya, Alberto Pieri, e dal Direttore regionale "Donne" per l'Africa Orientale e Meridionale dell'Onu, Maxime Houinato, avviando la terza fase di "Non lasciamo che succeda di nuovo: migliorare la prevenzione e la risposta alla violenza contro le donne durante le elezioni" (che in Kenya si svolgeranno il 9 agosto).

Il progetto nel complesso vale oltre un milione di dollari, forniti dal governo italiano, i quali hanno contribuito "notevolmente a rafforzare i meccanismi di risposta" alla violenza di genere già durante elezioni locali e la pandemia di Covid nelle contee di Nairobi, Kisumu, Bungoma e Vihiga, precisa ancora il comunicato dell'Ambasciata d'Italia.

Come ha detto l'Ambasciatore Pieri, "la partnership strategica tra l'Agenzia Italiana per Cooperazione allo sviluppo (Aics), UN WOMEN e OHCHR" (l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani) "assicura da un lato il rafforzamento delle capacità delle principali istituzioni pubbliche e, dall'altro, la responsabilizzazione delle organizzazioni della società civile e delle associazioni di difensori dei diritti umani nei loro sforzi di advocacy nei confronti delle autorità".

Il governo italiano è uno dei principali donatori di Un Women e la promozione dell'uguaglianza di genere è un "tema prioritario" per la Cooperazione Italiana in Kenya, ricorda fra l'altro la nota.

Le prime due fasi dell'iniziativa "Let It Not Happen Again", sviluppate nel triennio 2019-2021, erano focalizzate sul miglioramento dell'accesso alla Giustizia per le vittime della "violenza di genere", in particolare quella perpetrata durante tornate elettorali. Il progetto ha rafforzato nel contempo sia "i meccanismi istituzionali di prevenzione e risposta" al fenomeno, sia le ong impegnate nella difesa dei diritti umani.

Tra i risultati-chiave raggiunti finora vi sono l'istituzione della prima "Direzione per il Genere" presso il Servizio Nazionale di Polizia, il potenziamento delle capacità di circa 500 professionisti nei settori della giustizia, sicurezza e salute nella prevenzione e risposta alla violenza sessuale e di genere e un migliore accesso delle vittime a servizi essenziali (quasi mille persone hanno avuto accesso a quelli medico-legali). (ANSA).