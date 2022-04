Giornata ricerca italiana nel mondo, conferenza a Belgrado

(ANSAmed) - BELGRADO, 11 APR - L'Ambasciata d'Italia a Belgrado, insieme all'Istituto Italiano di Cultura di Belgrado, hanno celebrato oggi la V Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo, con la realizzazione di un convegno dal titolo "Make science and technology ready for the next challenges".

L'iniziativa ha dato l'occasione a scienziati e ricercatori italiani e serbi di confrontarsi e discutere le politiche e i programmi di ricerca che l'Italia e la Serbia stanno predisponendo per affrontare le future sfide scientifiche, tecnologiche e sociali. Scopo dell'iniziativa proporsi quale forum per la presentazione e la condivisione di priorità, strategie e programmi nazionali in materia di "ricerca e innovazione" e istruzione superiore, concentrandosi sulle aree di interesse comuni più rilevanti.

Nel suo intervento di apertura l'Ambasciatore d'Italia Carlo Lo Cascio, ha sottolineato come "negli ultimi anni l'Italia e la Serbia abbiano avviato ambiziosi programmi di riforma e promosso investimenti importanti" nel settore della ricerca.

"Questi programmi - ha aggiunto l'Ambasciatore Lo Cascio - riconoscono il ruolo chiave dei sistemi nazionali di ricerca e innovazione nel fronteggiare le attuali sfide sociali ed economiche e nel migliorare il benessere dei cittadini ".

(ANSAmed).