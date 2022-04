Design Day: kermesse in Messico sulle eccellenze italiane

(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 11 APR - La VI edizione dell'Italia Design Day è stata chiusa a Città del Messico da una kermesse nel Parque Lincoln durante cui si sono svolte varie attività legate non solo al design, ma anche a cultura, gastronomia, turismo, musica e cinema del Bel Paese.

L'iniziativa è stata organizzata dall'ambasciata d'Italia in collaborazione con l'Istituto italiano di cultura, la Società Dante Alighieri, la Camera di commercio italiana, l'Associazione italiana di assistenza, e l'Agenzia Ice, attrendo oltre 10.000 persone.

Sono state allestite varie esposizioni: una selezione di auto moderne e d'epoca, una presentazione di oggetti di design dei principali brand italiani presenti in Messico, una mostra sui 30 anni del Fuorisalone di Milano organizzata con la rivista italiana Interni, e la presentazione dei 'render' dei gioielli realizzati durante il workshop 'Diseño e innovación de la joya' coordinato dalla designer italiana Beatriz Biagi.

Inoltre, nel Teatro Ángela Peralta si sono susseguite conferenze e presentazioni: 'Detrás del diseño: voces de arquitectos y diseñadores italianos', tenuta da Claudia Melone, preceduta da un intervento di Beatriz Biagi sul design del gioiello 'La joya italiana: tradición e innovación'. E' intervenuta poi Florencia Verdin, dell'Instituto Burgo, con una riflessione ('Qué sí y qué no en la moda circular') sui modelli che coinvolgono condivisione, noleggio, riutilizzo, riparazione, rinnovamento e riciclaggio di materiali e prodotti esistenti.

Ha infine preso la parola Gustavo Pardo, fondatore di Trendo.mx, presentando il design italiano visto da un'agenzia di tendenze dei consumatori focalizzata sul mercato messicano.

Il programma è proseguito con il jazz del quartetto di Bepy D'Amato e Tony Pancella, prima del concerto dell'artista reggiano Marco Di Mauro. L'evento di è avvalso di chioschi enogastronomici e di selezionati prodotti agroalimentari italiani, e di stand delle scuole di design italiane presenti in Messico.

L'ambasciatore italiano Luigi De Chiara ha dichiarato al termine della manifestazione che "dopo due anni di restrizioni dovute alla pandemia la celebrazione della Giornata del Design ha consentito di valorizzare l'Italia, la sua cultura e la qualita' e la bellezza dei suoi prodotti di tornare con i messicani con un evento caratterizzato da una grande partecipazione di pubblico in uno dei quartieri più rappresentativi di Città del Messico". (ANSA).