Ambasciatrice Flumiani incontra segretario alla Difesa slovacca

(ANSA) - ROMA, 08 APR - L'Ambasciatrice d'Italia a Bratislava Catherine Flumiani ha avuto giovedì un approfondito scambio di vedute con il segretario di Stato alla Difesa della Repubblica slovacca Marian Majer. Al colloquio - si legge in una nota dell'ambasciata - ha partecipato anche l'Addetto per la Difesa Colonnello Gerardo Contristano. Entrambi gli interlocutori hanno sottolineato l'importanza della posizione coesa dell'Unione Europea e della Nato a fronte dell'aggressione russa all'Ucraina.

Il segretario di Stato Majer ha confermato l'intendimento di recarsi a breve in Italia con l'obiettivo di approfondire la cooperazione bilaterale, con particolare riferimento alla formazione e all'industria della difesa. (ANSA).