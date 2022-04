Slovacchia: amb. Italia incontra agenzia investimenti e sviluppo

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Le nuove opportunità di collaborazione tra imprese italiane e slovacche, con particolare riferimento ai settori della transizione ecologica, dell'energia e della digitalizzazione, sono state al centro dell'incontro tra l'ambasciatrice d'Italia in Slovacchia Catherine Flumiani e l'Amministratore Delegato dell'Agenzia slovacca per gli investimenti e lo sviluppo commerciale (SARIO), Robert Simoncic.

Lo rende noto un comunicato dell'Ambasciata.

Al colloquio ha partecipato anche la Direttrice dell'Ufficio ICE di Vienna competente per la Slovacchia, Paola Lisi. Da parte di SARIO, spiega la nota, sono state illustrate le attività svolte a sostegno di alcuni progetti di investimento realizzati in Slovacchia da aziende italiane.

L'Ambasciatrice ha voluto sottolineare la crescente rilevanza degli investimenti italiani nel Paese, con riferimento al trasferimento di tecnologie innovative, alla formazione di personale qualificato e in termini di innovazione. (ANSA).