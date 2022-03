Spagna: riunione degli enti italiani a Madrid

(ANSA) - MADRID, 31 MAR - Si è svolta in giornata all'ambasciata italiana a Madrid una riunione di coordinamento degli enti italiani presenti in Spagna, la prima in presenza da quando è iniziata la pandemia. Lo si apprende da un comunicato stampa.

L'incontro è stato convocato dall'ambasciatore, Riccardo Guariglia. Presenti i responsabili degli uffici ICE, ENIT e delle due Camere di Commercio italiane in Spagna (Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna e Camera di Commercio Italiana di Barcellona), nonché degli Istituti Italiani di Cultura di Madrid e Barcellona e delle altre amministrazioni rappresentate nel Paese iberico.

Nell'occasione, Guariglia ha passato in rassegna "le principali questioni che riguardano le relazioni politiche ed economiche tra Italia e Spagna" e "il ricco calendario di iniziative di promozione "integrata" e culturale" previste nell'anno in corso, anche con riferimento al Principato di Andorra. Inoltre, ha illustrato il prossimo avvio della fase specifica per la Spagna della campagna "Italy is simply extraordinary: beIT", volta a promuovere l'Italia all'estero, segnalando "la priorità costituita dalla promozione della candidatura di Roma a Expo 2030".

"Il particolare contesto politico ed economico in corso, sia a livello nazionale che internazionale, non deve far passare in secondo piano la forte ripresa dei rapporti economico e commerciali a livello bilaterale fatta registrare nel 2021, e che, per quanto in nostro potere, abbiamo ovviamente tutta l'intenzione di assecondare e incentivare anche nel prossimo futuro", ha detto l'ambasciatore. (ANSA).