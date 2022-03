Italia-Perù: il bel canto a Lima con il tenore Ayon Rivas

(ANSA) - LIMA, 29 MAR - Un concerto unico a Lima del pluripremiato tenore Ivan Ayon Rivas, realizzato nella suggestiva cornice della Huaca Pucllana, millenario complesso archeologico-monumentale pre-incaico nel cuore di Lima, ha ottenuto un ampio successo di pubblico e di critica, con la presenza di circa 1.400 persone.

La presentazione, organizzata su iniziativa dell'ambasciata d'Italia venerdì scorso, ha permesso a Ayon Rivas, che risiede da sette anni in Italia e che alla fine dello scorso anno ha vinto il prestigioso concorso internazionale Operalia 2021, di presentarsi al pubblico del suo Paese.

La serata, interamente dedicata alla tradizione del Bel Canto italiano, è stata organizzata con il patrocinio del ministero della Cultura del Perù e con la collaborazione di Radio Filarmonia. L'orchestra è stata guidata dal maestro italiano Matteo Pagliari, gia' direttore dell'Orchestra sinfonica nazionale peruviana.

"Semplice nei modi e dotato di grande talento - segnala un comunicato - Iván Ayón-Rivas ha studiato per due anni lingua italiana all'Istituto italiano di cultura di Lima prima di trasferirsi nella Penisola, dove ha proseguito la sua carriera di cantante lirico arrivando ad aprire la stagione operistica della Scala di Milano nel 2021 interpretando Malcolm nel Macbeth di Verdi".

In presenza di varie alte autorità peruviane Ayon Rivas ha interpretato alcune delle più note arie della migliore tradizione belcantistica italiana, da Rossini a Verdi da Puccini a Bellini e Donizetti.

Il tenore ha inoltre raccolto una 'standing ovation' quando si è esibito in un fuori programma con alcuni brani assai cari ai peruviani , come 'La Flor de la Candela', e 'Contigo Perù'.

Commentando l'evento, l'ambasciatore d'Italia Giancarlo Curcio ha sottolineato che "l'iniziativa ha celebrato la solida amicizia che unisce i due popoli e ha aperto la serie di eventi italiani con cui l'intero Sistema Italia renderà omaggio alla tradizione belcantistica italiana sull'onda delle celebrazioni del Bicentenario dell'Indipendenza del Paese andino (1821-2021) che proseguiranno ancora per buona parte del 2022".

Da segnalare infine che Ayón-Rivas è stato accompagnato dalla Diners Club Symphony Orchestra composta da giovani e brillanti musicisti peruviani sotto la direzione del maestro Pagliari.

(ANSA).