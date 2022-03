Italia-Senegal: due accordi per dar lavoro a giovani e donne

(ANSA) - IL CAIRO, 24 MAR - "Due accordi per il sostegno all'educazione e all'inclusione lavorativa di giovani e donne in Senegal", per un valore di 16 milioni di euro, sono stati firmati oggi dalla Vice Ministra degli Affari esteri Marina Sereni e dal Ministro senegalese dell'Economia, della Pianificazione e della Cooperazione Amadou Hott. Lo riferisce un tweet dell'Ambasciata d'Italia a Dakar.

Sereni, in Senegal in occasione del 9/o Forum Mondiale dell'Acqua e per una serie di incontri e colloqui con esponenti politici del Paese africano, ha inoltre visitato oggi il dispensario di Sangalkam, una delle 47 strutture finanziate in Senegal dalla Cooperazione italiana per il potenziamento delle capacità mediche e di assistenza sociale sul territorio, e la Casa dei diritti delle donne di Pikine. (ANSA).