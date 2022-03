Italia-Perù: concerto a Lima del vincitore di Operalia2021

(ANSA) - LIMA, 24 MAR - Il giovane tenore peruviano Ivan Ayón-Rivas, residente in Italia e vincitore del prestigioso Premio Operalia 2021, si esibirà domani a Lima in un unico concerto interamente dedicato alla tradizione del Bel Canto, in una iniziativa dell'ambasciata d'Italia in Perù, realizzata in collaborazione con Radio Filarmonia.

Non ancora trentenne e già con una rilevante fama internazionale - è stato Malcom nel Macbeth che ha inaugurato la stagione del Teatro alla Scala il 7 dicembre scorso - Ayón-Rivas si esibirà nella suggestiva e storica cornice della Huaca Pucllana di Lima.

"Semplice nei modi e dotato di grande innato talento - rileva un comunicato dell'ambasciata d'Italia - Ayón-Rivas ha studiato per due anni lingua italiana all'Istituto Italiano di Cultura di Lima prima di trasferirsi nel nostro Paese, dove ha proseguito con grande successo la sua carriera di cantante lirico sotto affermati maestri italiani (come il baritono Roberto Servile), arrivando ad esibirsi in numerosi teatri in Italia e nel mondo".

Il concerto di Lima è stato presentato in occasione di una conferenza stampa al ministero della Cultura del Perù alla quale hanno partecipato l'ambasciatore d'Italia, Giancarlo María Curcio, il viceministro della Cultura del Perù, Sonaly Tuesta, e il direttore generale di Radio Filarmonia, Pauline Barrón.

"Sono emozionato e felice - ha dichiarato il giovane tenore - perché questa è la prima volta che offrirò un concerto lirico qui in Perù, a casa mia. Ringrazio tutti coloro che lo hanno reso possibile, in primo luogo l'ambasciata d'Italia a Lima, Radio Filarmonia e il ministero della Cultura".

"È stato un grande sforzo quello che ho fatto prima di arrivare in Italia - ha spiegato - perché vengo da una famiglia umile. Vedere i traguardi che sono riuscito a raggiungere è come vivere un sogno. I sacrifici per una buona causa sono sempre ben ricompensati, bisogna dare ai giovani l'opportunità di realizzarsi".

"Eseguirò - ha infine detto - un repertorio con brani di Verdi, Rossini, Puccini, Donizetti, con qualche sorpresa dedicata alla mia terra natale che scoprirete domani sera". Il concerto sarà diretto dal maestro italiano Matteo Pagliari "a riprova - ha sottolineato l'ambasciatore Curcio - della fecondità e profondità dei legami storici, linguistici e culturali fra Italia e Perù". (ANSA).