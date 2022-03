Italia-Libano: il design italiano promosso a Beirut

(ANSAMed) - BEIRUT, 24 MAR - Si è svolto a Beirut un evento dedicato al design italiano nell'ambito della Giornata Internazionale del Design Italiano, celebrata in 100 paesi del mondo. L'ambasciata d'Italia in Libano ha oggi reso noto che l'ufficio di Beirut dell'Agenzia Italiana per il Commercio Estero ha organizzato l'evento in collaborazione con la stessa sede diplomatica italiana.

Hanno partecipato alla manifestazione l'ambasciatrice italiana in Libano, Nicoletta Bombardiere, l'architetto italiano Marco Amosso, del gruppo Lombardini 22, e numerosi rappresentanti di aziende di design locali e internazionali, come Holcom Group, Sel & Poivre, Perspectives.

L'Italian Design Day 2022 è promosso e organizzato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministero della cultura.

Come riferisce l'ambasciata d'Italia in Libano, "per l'edizione di quest'anno è stato scelto il tema Ri-Generazione, Design e nuove tecnologie per un futuro sostenibile".

"Il tema - si legge - evidenzia una delle sfide attuali che il design si trova ad affrontare: promuovere una transizione degli stili di vita che unisca funzionalità e benessere con sostenibilità e impatto ambientale, rigenerando, nelle idee e nella pratica, gli oggetti e gli spazi".

Il Libano è alle prese con la sua peggiore crisi finanziaria degli ultimi decenni. Secondo l'Onu, più di due terzi della popolazione vive in povertà. La lira locale si è svalutata di più del 90% in soli due anni. E scarseggiano i beni essenziali come acqua potabile, elettricità, benzina.

Come si legge nel comunicato dell'ambasciata, "riutilizzare, aggiustare, rinnovare e riciclare i materiali e i prodotti esistenti è oggi un'esigenza parallela allo sviluppo di quelli nuovi: per raggiungere questo obiettivo saranno sempre più essenziali il dialogo e la collaborazione tra designer e chi, qualunque sia il suo ruolo nel mondo del lavoro e nella società, possa portare avanti un progetto e favorirne la realizzazione".

L'evento si è articolato in una tavola rotonda tra esperti e una mostra degli oggetti di design italiano più emblematici degli ultimi decenni. (ANSAMed).