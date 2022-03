In Ambasciata a Parigi la sesta giornata del Design italiano

(ANSA) - PARIGI, 24 MAR - L'Ambasciata d'Italia a Parigi ha celebrato la sesta Giornata del Design Italiano nel mondo nella prestigiosa cornice della manifestazione "Maison&Objet", che inaugura oggi l'edizione 2022. La conferenza "IDD - The Diesel adventure: from fashion to sustainable design", organizzata dall'Ambasciata con il Gruppo OTB e la collaborazione di ICE - Agenzia e del Consolato Generale a Parigi, "è il risultato di un partenariato speciale costruito con il Gruppo OTB, uno dei brand maggiormente rappresentativi della moda e del design italiano e tra i più attivi, oramai da molti anni, sui temi della sostenibilità": sono queste le parole con le quali l'ambasciatrice Teresa Castaldo ha presentato l'iniziativa che vede ospite d'onore Andrea Rosso, Sustainability Ambassador di Diesel, marchio storico italiano della moda e del design del Gruppo OTB.

"Il dibattito di oggi tra Andrea Rosso e Roddy Clarke, giornalista esperto di design e prestigiosa firma del Financial Times, ha offerto numerosi ed assai interessanti spunti di riflessione sul contributo che l'industria del design può portare al tema della sostenibilità", ha proseguito l'ambasciatrice Castaldo. "Il design è infatti una forma di creatività che da secoli incarna il genio italiano più autentico, coniugando tradizioni culturali, inventiva, capacità di innovazione dell'industria e dei territori". "Tra le sfide che il settore si trova oggi ad affrontare vi è sicuramente il favorire un cambiamento dei processi e delle abitudini di consumo nella direzione di uno stile di vita più sostenibile per il pianeta. L'industria del design può farlo prima di tutto ripensando i processi produttivi, ma anche sviluppando nuovi materiali e progettando nuovi oggetti che favoriscano questo passaggio, tenendo presente l'intero ciclo di vita del prodotto finale sin dalle prime fasi della sua concezione", ha proseguito l'ambasciatrice.

Approfittando delle sinergie offerte da "Maison&Objet", evento di grande rilevanza internazionale divenuto sempre più un riferimento per le aziende italiane che operano nel settore del Design - come testimonia la presenza di oltre 150 nostre aziende presso il padiglione nazionale allestito con l'ICE - l'evento di oggi "persegue l'obiettivo di offrire un contributo qualificato alla ricerca di soluzioni che, coniugando il meglio della nostra ingegneria, architettura, innovazione e creatività, consentano di limitare l'uso delle risorse naturali e ridurre il nostro impatto sull'ecosistema". (ANSA).