Il Design, un ponte tra l'Italia e il Qatar

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Sotto l'Alto Patrocinio della Presidente di Qatar Museums, la sorella dell'Emiro Sceicca Al-Mayassa bint Hamad Al Thani, nonché alla presenza di Akbar Al Baker, Amministratore delegato di Qatar Airways e Segretario Generale dell'ente per il turismo qatarino, è stata inaugurata a Doha la mostra Beauty, Sustainability, Innovation: Design as a Bridge between Italy and Qatar in celebrazione dell'Italian Design Day. Inserita anche nel contesto della Smart City Doha Expo, la mostra è organizzata dall'Ambasciata d'Italia a Doha in collaborazione con ICE - Agenzia, Peia Associati, Doha Design District e Msheireb Properties. Curata dall'Architetto Giampiero Peia, l'esposizione, che vuole rappresentare attraverso un intreccio tra design e "smart cities" un ponte ideale tra Italia e Qatar, si tiene nella prestigiosa cornice del Design District e include 55 oggetti di marchi e designer italiani già in uso nel Paese, in particolare nello stesso quartiere improntato alla sostenibilità di Msheireb Downtown dov'è collocato il Design District.

Presente anche una parte grafica, con proiezioni di filmati e immagini di progetti di collaborazione Italia-Qatar all'avanguardia in campo architettonico, come nel caso del Hamad International Airport di Doha, realizzato da architetti e da designer italiani, e la sala plenaria delle Nazioni Unite di Ginevra, donata dal Governo del Qatar con progetto e realizzazione interamente italiani.

L'esposizione sarà aperta al pubblico dal 24 al 30 marzo, dalle 9 alle 21 con ingresso gratuito.

"L'edizione attuale dell'Italian Design Day rappresenta un'evoluzione rispetto alla tradizione" ha commentato l'Ambasciatore Alessandro Prunas. "Abbiamo voluto coinvolgere nomi importanti del design industriale italiano in Qatar, a cominciare da saloni e marchi fino a interi progetti architettonici. Ma i nostri non sono sforzi isolati: il nostro progetto è ben inserito nel tessuto creativo di Doha, grazie alla collaborazione con Doha Design District, Msheireb Properties e Qatar Creates. Vorrei in particolar modo ringraziare la Sceicca Al-Mayassa bint Hamad Al Thani per il sostegno che ha assicurato all'iniziativa".

Nasser Matar Al-Kawari, Amministratore Delegato di Msheireb Properties, ha aggiunto: "Siamo lieti di ospitare questa mostra del design che non solo celebra i forti legami fra Qatar e Italia, soprattutto nei campi dell'Arte e della Cultura, ma mette in luce l'evoluzione del paesaggio urbano e il ruolo del design sostenibile nell'accompagnare questa evoluzione.

"Questa mostra incarna il grande legame sviluppato negli ultimi anni tra Italia e Qatar anche nel campo del design" afferma l'Architetto Giampiero Peia. "L'Hamad International Airport e la General Assembly Hall delle Nazioni Unite a Ginevra rappresentano esempi importanti: in entrambi i casi protagonisti indiscussi di questo modello di competenza autenticamente italiano, unico al mondo, sono stati i designer, i lavoratori, le aziende e i prodotti coinvolti. Anche attraverso questo progetto è stato possibile esprimere la profondità dell'identità qatarina a livello internazionale e promuoverla attraverso idee nuove e creative. L'Italian Design Day si prefigge lo scopo di creare le basi per nuove collaborazioni tra l'Italia e il Qatar e tra le loro istituzioni, spianando il terreno a nuovi eventi culturali e opportunità di scambi commerciali". (ANSA).