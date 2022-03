Design: a Barcellona giovani sperimentano con nuovi media

(ANSA) - MADRID, 24 MAR - Un "workshop esperienziale" pensato per "avvicinare i giovani alla sperimentazione del design attraverso i nuovi media tecnologici digitali", con protagonisti studenti del Liceo Italiano di Barcellona e del Liceo Chierici di Reggio Emilia: è una delle iniziative tenutasi ieri in Spagna nell'ambito dell'Italian Design Day (Idd).

Nello specifico, il workshop è stato organizzato dal consolato italiano e dall'Istituto Italiano di cultura a Barcellona ed ospitato presso la sede dello Istituto europeo di design (Ied) nella città catalana.

"Il design è uno strumento importante per plasmare il futuro e costruire un mondo sempre migliore per le giovani generazioni", ha sottolineato il console Emanuele Manzitti. "La rigenerazione di prodotti, spazi, servizi e sistemi di comunicazione" — ha aggiunto Alessandro Manetti, presidente e ad dello Ied in Spagna - deve ispirarsi a una serie di valori universali che privilegiano la centralità dell'essere umano in modo sostenibile, inclusivo e distribuito".

Altre iniziative nell'ambito dell'Idd si sono tenute anche a Valencia, Madrid e Pamplona. (ANSA).