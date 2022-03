Consegnato alla Slovacchia campo rifugiati donato dall'Italia

(ANSA) - BRATISLAVA, 24 MAR - Si è svolta ieri la consegna del campo di accoglienza profughi allestito a Michalovce (circa 40 km dalla frontiera con l'Ucraina) dalla Protezione Civile italiana, nell'ambito di un intervento richiesto dalle autorità slovacche tramite il Meccanismo europeo di protezione civile.

Alla presenza dell'ambasciatrice d'Italia in Slovacchia Catherine Flumiani e di altre autorità italiane e slovacche, si legge in una nota dell'ambasciata, è stato firmato il passaggio di consegne delle strutture ed attrezzature donate dal Governo italiano in grado di ospitare 250 rifugiati provenienti dall'Ucraina.

La struttura è stata realizzata dai volontari della Protezione Civile della regione Friuli Venezia Giulia, giunti a Michalovce lo scorso fine settimana. Il campo è stato visitato dal premier slovacco Eduard Heger e da altre autorità slovacche ed europee.

L'ambasciatrice Flumiani ha espresso ai volontari italiani il più vivo apprezzamento per la loro generosa disponibilità che rappresenta la migliore testimonianza della solidarietà tra Italia e Slovacchia e della vicinanza alla popolazione ucraina.

Flumiani ha inoltre visitato il nuovo centro logistico europeo per gli aiuti umanitari in favore dellïUcraina, operativo nella località di Haniska, nei pressi di Kosice. (ANSA).