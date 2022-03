Beltrame, design italiano unico per cultura e tecnologia

(ANSA) - VIENNA, 24 MAR - Parte dall'Istituto italiano di Cultura il Giorno del Design italiano in Austria con una conferenza del professor Giorgio Camuffo. In programma anche una vetrina di celebri brand italiani presenti a Vienna.

"Cosa rende speciale il design italiano nel mondo"? Risponde l'ambasciatore Stefano Beltrame: "L'Italia è un paese con una storia millenaria ed una straordinaria cultura, ma è anche un grande Paese industriale tra i più tecnologicamente avanzati. E' l'incontro tra la cultura e la tecnologia che rende i prodotti ed il design italiano unici al mondo.

L'Italia è un paese semplicemente straordinario: 'Be It' (che è lo slogan della campagna di national branding lanciato dalla Farnesina). (ANSA).