Ambasciata a Bruxelles celebra la giornata del design italiano

(ANSA) - BRUXELLES, 24 MAR - Una serata alla residenza dell'ambasciatore italiano a Bruxelles, Francesco Genuardi, in occasione della sesta giornata del design italiano. Protagonista Fabio Novembre, architetto e designer italiano nonché direttore artistico di Driade e membro del comitato scientifico del Museo del Design della Triennale di Milano. Lo ha intervistato da Rebecca Carrai, attualmente ricercatrice italiana alla facoltà di Architettura dell'Università KU Leuven.

Quest'anno la giornata del design è incentrata su "Ri-generazione. Design e nuove tecnologie per un futuro sostenibile". Da oltre 25 anni, Fabio Novembre opera in architettura, interior design, product design e graphic design, realizzando progetti noti in tutto il mondo. Fra questi, il design della sede del club Milan Casa Milan, il concept delle ammiraglie MediaMarkt, il sistema retail per Stuart Weitzman, il compound Sant'Agata Bolognese per Lamborghini, gli showroom di il marchio Bisazza e il progetto residenziale ad Abu Dhabi Al Gurm Villa. (ANSA).