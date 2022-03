Algeria: al via il salone del libro, Italia ospite d'onore

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Il primo ministro algerino, Aymen Ben Abderahmene, ha inaugurato oggi la 25ma edizione del salone internazionale del libro di Algeri (SILA), che si svolgerà fino al 1 aprile nella capitale del paese nordafricano, al quale l'Italia è il paese ospite d'onore.

Accompagnato da membri dell'esecutivo, il premier algerino ha visitato diversi stand di case editrici locali e straniere. Ed ha inaugurato il Padiglione Italiano alla presenza del Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale Benedetto Della Vedova, con delega alla promozione della cultura italiana nel mondo, e dell'Ambasciatore di Roma ad Algeri, Giovanni Pugliese.

"Ad Algeri per 25ma fiera internazionale del libro, ho ricevuto il Primo Ministro allo stand italiano. Italia ospite d'onore di questa edizione, è rappresentata da 16 editori e da un nutrito programma culturale", ha scritto Della Vedova in un tweet.

Nel programma culturale sono previsti gli interventi di numerosi autori e ricercatori italiani. Tra questi, Stefania Auci (autrice della saga dei Florio, di cui "L'inverno dei Leoni" è stato il libro più venduto in Italia nel 2021), Paola Caridi, Giuseppe Catozzella, Bruna Bagnato, Caterina Roggero, Andrea Brazzoduro e il direttore della Fondazione Feltrinelli Massimiliano Tarantino.

Il padiglione italiano, allestito da Agenzia ICE, ospiterà anche la mostra "Eccellenze italiane. La nuova generazione degli illustratori per ragazzi", organizzata da Bologna Children's Book Fair / BolognaFiere, Regione Emilia-Romagna e MAECI, con l'Accademia Drosselmeier/Cooperativa Giannino Stoppani.

Al Salone del Libro di Algeri partecipano 1250 case editrici provenienti da 36 paesi, con circa 300mila titoli. Gli organizzatori hanno indicato che la scelta dell'Italia perché "è un Paese vicino e amico, noto per la sua prolifica produzione culturale".

Il SILA è considerato uno degli eventi più importanti nel mondo arabo e in Africa, e torna nel 2022 dopo due anni di interruzione a causa della pandemia di Covid-19. Oltre alla presenza di case editrici da diversi paesi, la Fiera si distingue per conferenze intellettuali e dibattiti che affrontano diversi aspetti. Nell'ultima edizione (2019), il numero di visitatori ha raggiunto quota 1.150.000. (ANSA).