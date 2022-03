Italian Design Day, a Madrid protagonista la stampa in 3D

(ANSA) - MADRID, 23 MAR - Anche a Madrid è stata celebrata la sesta edizione dell'Italian Design Day (Idd), iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri: nel caso della capitale iberica, la tematica protagonista è stata quella della stampa in 3D, tecnica che permette di "inventare e fabbricare nuove geometrie impossibili 10 anni fa".

A mostrare il potenziale della stampa 3D è stato chiamato Gianluca Pugliese, specialista torinese stabilitosi a Madrid nel 2016, ampiamente attivo nella ricerca di proposte sostenibili per l'ambiente: sculture in porcellana, pezzi di "artigianato digitale", nuovi oggetti su misura ricavati da elementi preesistenti come una bottiglia di plastica o pneumatici, ma anche interni di vetrine di negozi d'abbigliamento o di grandi spazi sono alcune delle creazioni illustrate al pubblico.

L'evento in cui Pugliese ha illustrato il suo lavoro si è tenuto presso una delle due sedi dello Ied Madrid. In mattinata, lo specialista aveva invece tenuto un'altra conferenza sullo stesso tema a Valencia.

L'intervento di Pugliese è stato introdotto dall'ambasciatore d'Italia in Spagna, Riccardo Guariglia, che ha ricordato che la tematica scelta per l'Idd di quest'anno è la sostenibilità, un ambito in cui "l'Italia, la Spagna e l'Unione Europea nel suo complesso si sono fissate obiettivi ambiziosi". Guariglia ha aggiunto che quello del design è un settore in cui si sviluppano "continue e nuove sperimentazioni" e che la stampa in 3D "può aprire nuove opportunità per l'economia circolare e i metodi di produzione e trasporto".

Dopo la conferenza di Pugliese, spazio anche per i vincitori della III edizione del concorso ITmakES Design: premiate le studentesse Ana Cristina Sánchez, Belén Tenorio (Ied Madrid) e Chiara Vinci (Iade). (ANSA).