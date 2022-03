Design Day, pareti in 'Monolyto' attrazione a Dakar

(ANSA) - IL CAIRO, 23 MAR - "Monolyto", un prodotto di successo di design italiano per costruire pareti, è stato un'attrazione dell'Italian Design Day in Senegal. Lo segnala un comunicato dell'Ambasciata d'Italia a Dakar sottolineando che "è stato realizzato nella regione di Dakar a partire da un brevetto italiano dalla creatrice Maddalena Martigli".

Si tratta di "un'armatura in plastica riciclata che sostituisce i mattoni in cemento": "una soluzione ecosostenibile, innovativa, che riduce l'impronta di carbonio grazie a un prodotto più leggero e più solido del mattone tradizionale", spiega la nota evidenziando che Elena Bonometti, amministratore delegat dell'Ong "Tostan", che ha scelto "Monolyto" per costruire il nuovo centro di formazione professionale a Thies, un capoluogo del Senegal circa 70 km a est di Dakar.

L'edizione 2022 del Design Day peraltro è consacrata proprio al tema "Rigenerazione. Design e nuove tecnologie per uno sviluppo sostenibile", ricorda oggi il comunicato riferendo che l'Ambasciata d'Italia a Dakar ha organizzato lunedì scorso "un evento al Comptoir Commercial du Senegal che ha riunito più di 70 rappresentanti istituzionali, imprenditori, designer e ong, senegalesi e italiani".

Vi hanno partecipato anche il sottosegretario al ministero della transizione ecologica, Ilaria Fontana, in visita a Dakar in occasione del Forum Mondiale dell'Acqua; l'Ambasciatore d'Italia a Dakar, Giovanni Umberto De Vito; e il Capo di gabinetto del ministero dell'Urbanistica senegalese, Abass Ndiaye.

Tutti "hanno sottolineato la necessità di politiche in favore di un'economia circolare e hanno valorizzato la collaborazione italo-senegalese in materia di architettura sostenibile, così come le sinergie tra innovazione tecnica e uso di materiali da costruzione locali, utilizzati in primo luogo per progetti italiani di cooperazione allo sviluppo in Senegal", sintetizza la nota. (ANSA).