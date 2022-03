Portogallo, Giulio Vinaccia per l'Italian Design Day

(ANSA) - LISBONA, 22 MAR - Mercoledì 23 marzo, in occasione dell'Italian Design Day promosso dal Ministero della Cultura italiano, il Portogallo ospita il designer Giulio Vinaccia per un workshop e una conferenza aperta al pubblico nella Casa do Design di Matosinhos, una cittadina sulla costa adiacente alla città di Porto.

Il tema dell'edizione di quest'anno è "Ri-Generazione, Design e nuove tecnologie per il futuro sostenibile", volto a promuovere il riuso, riciclo e rinnovo di materiali e oggetti già esistenti per la creazione di nuovi.

Invitato dall'Ambasciata italiana a Lisbona in collaborazione con l'Istituto italiano di cultura a Lisbona e la scuola superiore di arte e design di Matosinhos (ESAD), Vinaccia condividerà idee e riflessioni sull'impatto sociale del design.

Dal prossimo anno l'ESAD coordinerà un corso proprio sul tema, alla luce di anni di esperienza con progetti in cui ha prestato particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale. Oltre ad essere consulente per l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO) e direttore artistico del progetto Mediterraneo Creativo, Vinaccia ha ricevuto diversi riconoscimenti tra cui il Compasso d'Oro e il World Green Design Contribution Award. (ANSA).