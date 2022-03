Italian Design Day: testimonial in Argentina Sara Ricciardi

(ANSA) - BUENOS AIRES, 22 MAR - Sarà domani la designer e direttrice creativa Sara Ricciardi la testimonial in Argentina della edizione 2022 dell'Italia Design Day (IDD-2022) che, promosso dal ministero degli Esteri e dagli Istituti di cultura italiani, esalta annualmente la creatività e l'innovazione del Paese in questo settore.

Nata a Benevento, ma residente e attiva a Milano, Ricciardi avrà con il pubblico riunito presso l'Istituto italiano di cultura di Buenos Aires, diretto da Donatella Cannova, una conversazione sul tema: 'Design e pratiche di rigenerazione.

Quali sono i paradigmi per una progettazione sostenibile?'.

L'appuntamento, che torna in presenza dopo due anni di realizzazione online, segue le iniziative virtuali realizzate nel 2021 in Argentina con la mostra 'Il design dei gesti', costituita con materiale selezionato dal disegnatore Massimo Borgia e dal professor Francesco Schianchi per una "sfilata di oggetti" che hanno evidenziato come il design industriale italiano porti l'arte e la bellezza nella vita di tutti i giorni.

Da parte sua l'ambasciatore di Italian Design, l'architetto Mario Cucinella, ha presento il suo progetto TECLA, un prototipo sperimentale di un'abitazione stampata in 3D in una terra cruda locale.

Lo scorso anno Ricciardi ha partecipato alla Milano Design Week 2021, dove ha proposto una performance itinerante (Urban Trader's Revolution), da lei definita "attacco urbano pubblico" che, ispirandosi alla figura del venditore ambulante, ha celebrato la strada, il contatto fisico, la relazione tra le persone e tra le persone e lo spazio.

Intervistata per l'occasione dal magazine Domus, Ricciardi ha sostenuto che "per me design è progettazione e ciò che desidero di più in assoluto non è disegnare un oggetto, ma disegnare la relazione che intercorre tra le persone e la materia", assicurando che "la materia, lo spazio, la progettazione mi accompagnano per arrivare alle persone, sono un medium". (ANSA).