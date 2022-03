Comore, Amb. Lombardi presenta le credenziali

(ANSA) - IL CAIRO, 22 MAR - Durante una visita dell'Ambasciatore Marco Lombardi finalizzata a presentare le credenziali, è stata fatta una panoramica sull'ottimo andamento delle relazioni bilaterali fra Italia e Comore, lo Stato insulare dell'Africa Orientale. Il sopralluogo è stato anche un'opportunità per presentare e promuovere al più alto livello la candidatura di Roma ad ospitare l'EXPO 2030 presso uno Stato piccolo ma con un prezioso voto a disposizione.

Lo si è appreso da Moroni, la capitale dell'arcipelago dell'Oceano Indiano situato tra Madagascar e Mozambico, dove si precisa che oggetto delle relazioni sono soprattutto progetti nell'ambito della formazione nel settore della giustizia e dell'ambiente.

La missione di Lombardi, Ambasciatore in Tanzania ma accreditato anche alle Comore, si è svolta dal 14 al 19 marzo scorsi, informa un post dell'Ambasciata d'Italia a Dar es Salaam su Facebook.

Scopo della visita era presentare le lettere credenziali al Presidente Azali Assoumani ed incontrare la Comunità italiana residente nel Paese. Ad accompagnarlo nell'incontro col Capo di Stato martedì 15 marzo è stato il Corrispondente consolare, Saverio Grillone, attivo nell'arcipelago da oltre 40 anni prima con la Cooperazione Italiana e poi con la Caritas e impegnato nella lotta per debellare la lebbra nel Paese.

Nel corso di una cerimonia "è stata fatta una panoramica dell'ottimo andamento delle relazioni bilaterali tra Italia e Comore", conferma il post aggiungendo che Assoumani ha pregato il diplomatico italiano di porgere i propri saluti al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. (ANSA).